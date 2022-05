Da Medjugorje una testimonianza che lascia col fiato sospeso: “Ma che sta succedendo?” (Di martedì 10 maggio 2022) A Medjugorje le succede qualcosa di pazzesco che aveva sperato con tutto il cuore e insieme a lei, i suoi cari. Quella di Chiara è la storia di una rinascita profonda dal “pozzo infinito” di dolore dove si trovava, oramai allo stremo delle forze. La Madonna le fa il regalo più bello e la guarisce L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 10 maggio 2022) Ale succede qualcosa di pazzesco che aveva sperato con tutto il cuore e insieme a lei, i suoi cari. Quella di Chiara è la storia di una rinascita profonda dal “pozzo infinito” di dolore dove si trovava, oramai allo stremo delle forze. La Madonna le fa il regalo più bello e la guarisce L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MELVDRAMAS : noi dovevamo assolutamente passare una settimana in attesa dell’apparizione della madonna di medjugorje ovvero la room con nusat - nirolsp : @fbmaarket Delio Rosi ha fatto un miracolo, Pioli ha fatto un miracolo, Reja ha fatto un miracolo, Inzaghi ha fatto… - trionfoeterno : Padre Slavko un guaritore Ma c'è anche Jelena a Medjugorje Una folta scelta di carismatici a Medjugorje Fulton Shee… - CiaoKarol : #Medjugorje: Diamo tutto per scontato? E' un errore, non ci saranno... tempi supplementari! Una riflessione di un… - Fabio_Proietti1 : «Il mondo di oggi vive in mezzo a forti tensioni e cammina sull’orlo di una catastrofe. Può essere salvato solo se… -