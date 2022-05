Da Elisabetta Franchi alla foto con Zuckerberg | che fatica per le donne in Italia

(Di martedì 10 maggio 2022) Partendo dal presupposto sciamanico che dentro ogni individuo dovrebbe esserci l’esatta percentuale equilibrata tra femminile e maschile, il discorso di, demonizzato nelle ultime ore per l’affermazione dell’imprenditrice che assume solodai 40 anni in su, risulta opinabile sotto molti punti di vista. Soprattutto se, nelle stesse ore, spunta unadi gruppo che ritrae il fondatore e CEO di Meta Markin compagnia dei più importanti esponenti della moda tricolore contemporanea. Una dozzina di uomini abbracciati e sorridenti che, come precisa Renzo Rosso su Instagram, si ritrovano per intrattenere una «discussione stimolante sul Meta-futuro». Nessuna quota rosa all’orizzonte del metaverso se si parla di gotha della moda Made in Italy? Chiunque guardi quella ...

Dopo il gran polverone che si è alzato in questi giorni, per le dichiarazioni dell'imprenditrice, che si è vantata di assumere solo donne sopra i 40 per evitare di averle in stato interessante, ho pensato di parlare di chi i figli non riesce proprio ad averli, per fare ...La bufera suha un elemento molto positivo: "Ci dà la possibilità di affrontare un tema che credo non abbia mai occupato i giornali per più di un giorno", rilancia Alice Siracusano , giovane ...Elisabetta Franchi per giustificare le sue parole ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lettera accompagnata da una serie di grafici e dati circa la composizione dei suoi dipendenti, ammettendo ...Dopo il gran polverone che si è alzato in questi giorni, per le dichiarazioni dell’imprenditrice Elisabetta Franchi, che si è vantata di assumere solo donne sopra i 40 per evitare di averle in stato ...