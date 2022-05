Cristina D’Avena | il davanzale è da impazzire | scollatura ipnotica

(Di martedì 10 maggio 2022) Nel fiore della sua bellezza e simpatia,è stata una dei protagonisti assoluti di Big Show, il vestito che ha indossato era da capogiro, forme in mostra. Sorriso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

tetenuvoletta : RT @youneedtobeyou_: Anime: Kiss me Licia Stagione sigla: ?? Cantante: Cristina D’Avena - tetenuvoletta : RT @youneedtobeyou_: Anime: Il Dr. Slump e Arale. Stagione sigla: *** Cantant*: Cristina D’Avena & Giorgio Vanni - tetenuvoletta : RT @youneedtobeyou_: Anime: Rossana - Il giocattolo dei bambini Stagione sigla: ?? Cantant*: Cristina D’Avena & Giorgio Vanni - tetenuvoletta : RT @youneedtobeyou_: Anime: Mirmo Stagione sigla: ?? Cantante: Cristina D’Avena - tetenuvoletta : RT @youneedtobeyou_: Anime: Hamtaro Stagione Sigla: ?? Cantante: Cristina D’Avena -

La Stampa

Eppure peril tempo sembra essersi fermato tanto che anche oggi appare come una ragazzina cresciuta a cui non è mai stata tolta la magia del racconto che per anni ha affascinato ...... Nunzia De Girolamo, Donatela Rettore, Vittorio Feltri, Pupi Avati, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Katia Ricciarelli, Beppe Severgnini, Massimo Boldi, Diego Abatantuono,, Simona ... Cristina D'Avena porta l'amore all'Eurovision e ha un messaggio: "Liberate il bimbo che è in voi, aiuta a vivere meglio"