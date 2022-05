**Covid: Salvini, 'virologi in astinenza tv annunciano sventure'** (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "C'è qualcuno che soffre di astinenza televisiva, perchè adesso ai virologi sono subentrati i generali, c'è qualche virologo che gufo che soffre e quindi ci ha già annunciato che a settembre ci saranno decine di milioni di contagi. Quando leggo certe cose metto le mani sopra, sotto il tavolo, non so che fare. In un momento complicato avere qualche bella previsione di sciagura e di sventura generalizzata è quello che serve all'umore e alle famiglie. Gli italiani hanno fatto quello che si è chiesto loro di fare, analizzeremo a valle se era giusto, sufficiente, sbagliato, controproducente". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, presentando il “Manuale teorico e pratico al Bilancio Ue, Finanziamenti comunitari e Pnrr” realizzato dal Gruppo della Lega al Parlamento europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "C'è qualcuno che soffre ditelevisiva, perchè adesso aisono subentrati i generali, c'è qualche virologo che gufo che soffre e quindi ci ha già annunciato che a settembre ci saranno decine di milioni di contagi. Quando leggo certe cose metto le mani sopra, sotto il tavolo, non so che fare. In un momento complicato avere qualche bella previsione di sciagura e di sventura generalizzata è quello che serve all'umore e alle famiglie. Gli italiani hanno fatto quello che si è chiesto loro di fare, analizzeremo a valle se era giusto, sufficiente, sbagliato, controproducente". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, presentando il “Manuale teorico e pratico al Bilancio Ue, Finanziamenti comunitari e Pnrr” realizzato dal Gruppo della Lega al Parlamento europeo.

Advertising

castell32082033 : RT @AndreaLompio53: Una diversa concezione etica. In UK sia Johnson, che Starmer (Labour), beccati a violare il lockdown covid e gozzovigli… - VeraEsincera : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - antondepierro : RT @antondepierro: Matteo #Salvini afferma di preferire il 'lavoro in presenza' allo #smartworking.L'ex direttore de #laPadania #GigiMoncal… - antondepierro : RT @antondepierro: Un capolavoro assoluto che mette a nudo tutta l'inadeguatezza di #Salvini e fa comprendere cos'ha fatto per prevenire la… -