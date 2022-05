Covid oggi Veneto, 5.719 contagi e 9 morti: bollettino 10 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.719 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 9 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.708.259, mentre gli attualmente positivi sono 54.968. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.531. Negli ospedali veneti sono ricoverate 497 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 104. Nella giornata di ieri sono state effettuate 750 vaccinazioni anti-Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.719 i nuovida coronavirus10in, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 9. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.708.259, mentre gli attualmente positivi sono 54.968. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.531. Negli ospedali veneti sono ricoverate 497 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 104. Nella giornata di ieri sono state effettuate 750 vaccinazioni anti-. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

