Covid oggi Puglia, 4.114 contagi e 7 morti: bollettino 11 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.114 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 10 maggio, in Puglia, su 21.754 tamponi processati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Registrati 7 decessi. I casi attualmente positivi scendono a 92802: 517 sono i pazienti ricoverati, 30 quelli in terapia intensiva. Dei nuovi casi, 1445 casi sono stati rilevati nel Barese, 846 nella provincia di Lecce, 691 in quella di Taranto, 482 nella provincia di Foggia, 368 in quella di Brindisi, 239 nella Bat. Chiudono il conto 33 casi fuori regione e altri 10 di provincia non definita. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.114 i nuovida coronavirus, 10, in, su 21.754 tamponi processati. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Registrati 7 decessi. I casi attualmente positivi scendono a 92802: 517 sono i pazienti ricoverati, 30 quelli in terapia intensiva. Dei nuovi casi, 1445 casi sono stati rilevati nel Barese, 846 nella provincia di Lecce, 691 in quella di Taranto, 482 nella provincia di Fa, 368 in quella di Brindisi, 239 nella Bat. Chiudono il conto 33 casi fuori regione e altri 10 di provincia non definita. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - iostoconCRISTO : RT @IlariaBifarini: Che fine hanno fatto i terroristi islamici che hanno tenuto le popolazioni in preda alla paura fino all’avvento del Cov… - rev_emi : RT @BarillariDav: Ho sollecitato oggi un'audizione URGENTE richiesta 1 ANNO FA !!! in commissione antimafia riguardo il rapporto fra mafia… -