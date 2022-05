Covid, oggi nel Lazio 4.864 nuovi casi e 15 morti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8% (Di martedì 10 maggio 2022) oggi nel Lazio, su un totale di 37.817 tamponi, si sono registrati 4.864 nuovi casi positivi e 15 decessi. I ricoverati sono 924, i guariti 4.358 e 50 le terapie intensive. Purtroppo il Covid non è ancora finito e anzi si teme una nuova ondata. D’Amato dichiara: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%. I casi a Roma sono a quota 2.294?. I dati dalle Asl oggi 10 maggio 2022 Asl (Distretto) nuovi casi Decessi Asl Roma 1 856 2 Asl Roma 2 807 2 Asl Roma 3 631 2 Asl Roma 4 237 0 Asl Roma 5 391 3 Asl Roma 6 408 0 Latina 567 1 Rieti 162 1 Viterbo 260 3 Frosinone 545 1 Quarta dose Per la quarta dose ci si può ancora prenotare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022)nel, su un totale di 37.817, si sono registrati 4.864e 15 decessi. I ricoverati sono 924, i guariti 4.358 e 50 le terapie intensive. Purtroppo ilnon è ancora finito e anzi si teme una nuova ondata. D’Amato dichiara: “Iltraè al 12,8%. Ia Roma sono a quota 2.294?. I dati dalle Asl10 maggio 2022 Asl (Distretto)Decessi Asl Roma 1 856 2 Asl Roma 2 807 2 Asl Roma 3 631 2 Asl Roma 4 237 0 Asl Roma 5 391 3 Asl Roma 6 408 0 Latina 567 1 Rieti 162 1 Viterbo 260 3 Frosinone 545 1 Quarta dose Per la quarta dose ci si può ancora prenotare ...

