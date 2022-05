Covid | Marche | +1 731 casi | incidenza a 612 | nessun decesso

(Di martedì 10 maggio 2022) Sono 1.731 i nuovirilevati nelle ultime 24 ore nelle, dove l'torna scendere e arriva a 612,30 (ieri 632,74) su 100mila abitanti. In calo anche i ricoveri, 133, mentre non ...

Sono 1.731 i nuovi casirilevati nelle ultime 24 ore nelle, dove l'incidenza torna scendere e arriva a 612,30 (ieri 632,74) su 100mila abitanti. In calo anche i ricoveri, 133, mentre non sono stati segnalati ...Il sistema sanitario I posti letto occupati nei repartiordinari sono - 156 (ieri +80), per ... +3.325 casi (ieri +750) Puglia : +4.114 casi (ieri +1.209): +1.731 casi (ieri +580) Liguria ...(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Sono 1.731 i nuovi casi covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove l'incidenza torna scendere e arriva a 612,30 (ieri 632,74) su 100mila abitanti. In calo anche i ...Nessun decesso nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove dall’inizio della pandemia sono morte 3868 persone per le conseguenze del Covid.Ricoveri in picchiata con un -11 rispetto a ieri e il totale che s ...