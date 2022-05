Covid, lo studio: vaccino per bocca o naso può ridurre contagio (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Un vaccino anti-Covid somministrato per bocca o naso può aiutare ad alzare la barriera contro il contagio da Sars-CoV-2? Per un team di scienziati è una strategia praticabile, in grado di ridurre sia la malattia che la trasmissione per via aerea. E’ la conclusione a cui approdano gli autori di uno studio pubblicato su ‘Science Translational Medicine’ e visibile online, nel quale si riportano i risultati di un test condotto su animali con un candidato vaccino a vettore adenovirale. “I vaccini contro il coronavirus Sars-CoV-2 attualmente approvati”, somministrati tramite iniezione, “sono in grado di proteggere i vaccinati da infezioni sintomatiche, ospedalizzazione e morte per Covid. Tuttavia, non prevengono ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Unanti-somministrato perpuò aiutare ad alzare la barriera contro ilda Sars-CoV-2? Per un team di scienziati è una strategia praticabile, in grado disia la malattia che la trasmissione per via aerea. E’ la conclusione a cui approdano gli autori di unopubblicato su ‘Science Translational Medicine’ e visibile online, nel quale si riportano i risultati di un test condotto su animali con un candidatoa vettore adenovirale. “I vaccini contro il coronavirus Sars-CoV-2 attualmente approvati”, somministrati tramite iniezione, “sono in grado di proteggere i vaccinati da infezioni sintomatiche, ospedalizzazione e morte per. Tuttavia, non prevengono ...

Advertising

NicolaPorro : Danni da #vaccino, in Germania ne parlano. Becchi e Trevisan ci mostrano questo studio sui vaccini da #Covid ?? - LaStampa : Lo studio choc, il Covid potrebbe essere solo la punta di un iceberg: entro il 2070 altri 15 mila nuovi virus a cau… - Open_gol : La terza dose protegge almeno fino a sette mesi, mentre la quarta aumenta l’efficacia contro l’ultima variante Covid - salernonotizie : Covid, studio ricercatori in Campania: mutazioni genetiche per i casi asintomatici - Adnkronos : Secondo uno studio pubblicato su 'Science Translational Medicine', un vaccino contro il #Covid somministrato per bo… -