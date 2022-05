Covid, in Campania il tasso di incidenza sfiora il 19% (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 6.416 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 34.057 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 18,83%, in netta risalita rispetto al 16,39 di ieri. Dodici le nuove vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 38 (+2), quelli nelle degenze 666 (+3). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 6.416 i nuovi positivi alin, su 34.057 test esaminati. Ildiè del 18,83%, in netta risalita rispetto al 16,39 di ieri. Dodici le nuove vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 38 (+2), quelli nelle degenze 666 (+3). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, in #Campania il tasso di incidenza sfiora il 19% ** - cronachecampane : Covid in Campania: improvvisa impennata del contagio #Covid #tassodipositività #terapiaintensiva - SkyTG24 : Covid #Campania, 6.416 nuovi contagi. In lieve aumento i ricoveri - neifatti : Covid in Campania, 6.416 nuovi positivi - rep_napoli : Covid: in Campania 6.416 nuovi casi e 12 decessi [aggiornamento delle 16:53] -