Covid, il virus entra dalle vie aeree, si riparte da lì: il vaccino per bocca o naso può ridurre i contagi (Di martedì 10 maggio 2022) La mucosa delle alte vie respiratorie è il primo ingresso Sars-CoV-2. Ebbene, uno studio propone e spiega anche le concrete possibilità che un vaccino anti-Covid somministrato per bocca o naso possa aiutare ad alzare la barriera contro il contagio da Covid. Per un team di scienziati, infatti, l’ultima frontiera vaccinale potrebbe essere una strategia praticabile, in grado di ridurre sia la malattia che la trasmissione per via aerea. È la conclusione a cui approdano gli autori di uno studio pubblicato su Science Translational Medicine, e visibile online, nel quale si riportano i risultati di un test condotto su animali con un candidato vaccino a vettore adenovirale. Lo studio sul vaccino per bocca o ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) La mucosa delle alte vie respiratorie è il primo ingresso Sars-CoV-2. Ebbene, uno studio propone e spiega anche le concrete possibilità che unanti-somministrato perpossa aiutare ad alzare la barriera contro ilo da. Per un team di scienziati, infatti, l’ultima frontiera vaccinale potrebbe essere una strategia praticabile, in grado disia la malattia che la trasmissione per via aerea. È la conclusione a cui approdano gli autori di uno studio pubblicato su Science Translational Medicine, e visibile online, nel quale si riportano i risultati di un test condotto su animali con un candidatoa vettore adenovirale. Lo studio sulpero ...

Advertising

LaStampa : Lo studio choc, il Covid potrebbe essere solo la punta di un iceberg: entro il 2070 altri 15 mila nuovi virus a cau… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Covid, protesta anti lockdown a Shanghai: i residenti sbattono pentole. Le nuove misure restrittive contro… - SkyTG24 : La circolazione del virus “resta elevata” e risulta “ampiamente sottostimata”. Anche per questo è “fondamentale con… - __albachiara : In cinque mesi di 2022 ho avuto il Covid e il virus intestinale. Mi chiedo quando mi toccherà il virus della fortu… - alelu62 : Come mia madre: entrata il 28 gennaio al #SanPaolo di #Milano è deceduta il 24 febbraio, e ancora non abbiamo capit… -