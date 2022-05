Covid: estate senza restrizioni, ma c'è chi guarda già all'autunno (Di martedì 10 maggio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha indicato la data del 15 giugno come quella della fine degli obblighi. C'è però chi già guarda a stime e possibili contagi in autunno Leggi su vanityfair (Di martedì 10 maggio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha indicato la data del 15 giugno come quella della fine degli obblighi. C'è però chi giàa stime e possibili contagi in

Advertising

Nazione_Umbria : Umbria, covid in ritirata. 'Sarà un’estate tranquilla' - tempoweb : ?? #Draghi l'ultimo americano ?? Il #centrodestra alla prova del voto ?? #Briatore ottimista: sarà una grande estate ??… - ParliamoDiNews : Covid: cosa può cambiare dal 15 giugno. Estate senza restrizioni? Italia verso nuova fase - Cronaca #covid… - patriziasapona3 : RT @petalocolorato: Siete pronti per tornare alla vita normale? Dal 26 ci sarà la riapertura per tutto ,il covid andrà in vacanza e tornerà… - CarloAl87550029 : @Lella62895497 @micfur68 Pioli ha iniziato un percorso di crescita dal periodo post Covid (estate 2020), adesso può… -