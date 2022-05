Covid | 56 015 nuovi casi di contagio e 158 decessi

(Di martedì 10 maggio 2022) Sono 56.015 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 158 morti dai ieri. È quanto si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

frances28599238 : francesco dati covid 56.015 mila nuovi casi e 156 morti - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 56.015 casi e 158 decessi

Sono 2.063 i nuovi casi positivi al registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 388.718. Sono cinque i pazienti deceduti con ... Sono 2.009, con un tasso di positività del 21,10% (ieri 18,41), i nuovi casi in Calabria. Tre le vittime (2.542). I nuovi guariti sono 3.093 con i casi attivi che scendono ... eseguiti è di 3. Sono +9 i positivi fuori Regione. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.015.637. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 372.126 rispetto a ieri.