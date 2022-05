Covid, 3.763 nuovi contagi in Sicilia: 296 a Ragusa (Di martedì 10 maggio 2022) Ragusa – Torna a salire il numero dei contagi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Secondo i dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 296 nuovi positivi nel Ragusano. I 296 nuovi positivi fanno parte dei 3.763 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 21.832 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.227. Il tasso di positività sale al 17,2% ieri era al 11,4%.La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 102.763 con un decremento di 11.040 casi. I guariti sono 14.979 mentre le vittime sono 17 portando il totale dei decessi a 10.722. Sul fronte ospedaliero i ricoverati ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 10 maggio 2022)– Torna a salire il numero deial19 in provincia di. Secondo i dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 296positivi nelno. I 296positivi fanno parte dei 3.763casi di19 registrati a fronte di 21.832 tamponi processati in.Il giorno precedente ipositivi erano 1.227. Il tasso di positività sale al 17,2% ieri era al 11,4%.Laè al sesto posto per. Gli attuali positivi sono 102.763 con un decremento di 11.040 casi. I guariti sono 14.979 mentre le vittime sono 17 portando il totale dei decessi a 10.722. Sul fronte ospedaliero i ricoverati ...

