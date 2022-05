Covid-19, via tutte le restrizioni dal 15 giugno? Il sottosegretario Costa: «Una fase nuova in estate» (Di martedì 10 maggio 2022) Sarà un’estate senza limitazioni, o quasi. Dal 15 giugno le restrizioni, o almeno quello che resta, potrà essere eliminato secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che mostra ottimismo. Il bollettino della Protezione civile di ieri 9 maggio, intanto, parla di altri 17 mila casi in appena 24 ore e 84 vittime. Il 15 giugno, dunque, potrebbe essere il giorno in cui cadranno le ultime misure anti-Covid come l’obbligo delle mascherine in alcuni luoghi al chiuso come bus, treni, aerei, navi, teatri, cinema e palazzetti dello sport. Il virus non è passato, continua a circolare e gli italiani stanno imparando a conviverci. Secondo Costa non ci saranno altre proroghe: dopo il 15 giugno, ha detto a Radio 24, «credo che ci saranno le ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Sarà un’senza limitazioni, o quasi. Dal 15le, o almeno quello che resta, potrà essere eliminato secondo ilalla Salute Andreache mostra ottimismo. Il bollettino della Protezione civile di ieri 9 maggio, intanto, parla di altri 17 mila casi in appena 24 ore e 84 vittime. Il 15, dunque, potrebbe essere il giorno in cui cadranno le ultime misure anti-come l’obbligo delle mascherine in alcuni luoghi al chiuso come bus, treni, aerei, navi, teatri, cinema e palazzetti dello sport. Il virus non è passato, continua a circolare e gli italiani stanno imparando a conviverci. Secondonon ci saranno altre proroghe: dopo il 15, ha detto a Radio 24, «credo che ci saranno le ...

Advertising

AlexBazzaro : Speranza: 'Sul Covid obblighi caduti ma non abbassiamo la guardia. Correre sulla quarta dose' Caro Ministro, con i… - info_longo : @meeafshjgkl Finiamola,una volta per tutte,con questa favoletta del 'medicinale soggetto a prescrizione medica,appr… - AdolfoTasinato : @MediasetTgcom24 I soldi (degli italiani) per le armi il Governo li trova. I soldi per una decente assistenza sanit… - AdolfoTasinato : @Lorenzo36522471 I soldi (degli italiani) per le armi il Governo li trova. I soldi per una decente assistenza sanit… - AdolfoTasinato : @luigidimaio @ItalyMFA I soldi (degli italiani) per le armi il Governo li trova. I soldi per una decente assistenza… -