Covid-19, sono 56.015 i nuovi casi e 158 i decessi in 24 ore (Di martedì 10 maggio 2022) sono 56.015 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 17.155) e 158 i decessi (ieri 84) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia sono 16.872.618 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 164.731. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 371.221 (ieri 126.559). Il tasso di positività, ieri al 13,5%, oggi sale al 15,1%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive (-5, per un totale di 358) e dei ricoveri ordinari (-156, per un totale di 8.579). Leggi su ilfogliettone (Di martedì 10 maggio 2022)56.015 idi positività al-19 (ieri 17.155) e 158 i(ieri 84) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia16.872.618 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 164.731. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processatistati 371.221 (ieri 126.559). Il tasso di positività, ieri al 13,5%, oggi sale al 15,1%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive (-5, per un totale di 358) e dei ricoveri ordinari (-156, per un totale di 8.579).

Advertising

NicolaPorro : Danni da #vaccino, in Germania ne parlano. Becchi e Trevisan ci mostrano questo studio sui vaccini da #Covid ?? - Agenzia_Ansa : Almeno tre mutazioni genetiche rare sono all'origine dei casi asintomatici di Covid-19. Agiscono indebolendo i geni… - borghi_claudio : @Zarathu70651892 @G_A_De_Luca @gianniciga58 Ma se PER IPOTESI nell'anno del vaccino venisse fuori che sono morti mo… - HSIXTYNINE : Col Covid sono stati smascherati tutti. Abbiamo visto chi erano i politici, i giornalisti e anche il popolo quindi.… - Giovann32159310 : RT @Patron_Pablo_: @Silvy6701 Gli ospedali sono da due anni i mattatoi del regime, con la complicità di personale sanitario che NON PUÒ non… -