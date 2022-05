Costa Rica arriva a proclamare lo stato di emergenza nazionale per l’attacco hacker del gruppo Conti (Di martedì 10 maggio 2022) La situazione in Costa Rica è senza ombra di dubbio testa in questo momento: le donne CostaRicane hanno sfilato a San José per protestare contro l’elezione del presidente Rodrigo Chaves, avvenuta nonostante le accuse di molestie sessuali a suo carico. Il neo presidente ha giurato domenica 8 maggio promettendo il rilancio dell’economia, la fine degli abusi sessuali sulle donne del suo paese – mettendo benzina sul fuoco delle proteste delle concittadine – e trovandosi a dover proclamare il primo stato di emergenza per il paese per via degli attacchi hacker sferrati dal gruppo Conti. l’attacco hacker Conti Costa Rica – di cui vi avevamo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 10 maggio 2022) La situazione inè senza ombra di dubbio testa in questo momento: le donnene hanno sfilato a San José per protestare contro l’elezione del presidente Rodrigo Chaves, avvenuta nonostante le accuse di molestie sessuali a suo carico. Il neo presidente ha giurato domenica 8 maggio promettendo il rilancio dell’economia, la fine degli abusi sessuali sulle donne del suo paese – mettendo benzina sul fuoco delle proteste delle concittadine – e trovandosi a doveril primodiper il paese per via degli attacchisferrati dal– di cui vi avevamo ...

