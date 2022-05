Così Orsini ha reso di nuovo grande (cioè orrenda) la televisione italiana (Di martedì 10 maggio 2022) Visto che coi discorsi teorici sulla tv che ha senso solo se giganteggia, cioè se è orrenda oppure favolosa (e farla favolosa è sempre più difficile: sono finiti i soldi), visto che con la teoria gli intellettuali che questo secolo si merita non capiscono, proviamo con una formula a prova di scemi: gli esempi. Certo, potrei citare Carmelo Bene che, nella tv del secolo scorso, citava Artaud, e parlava del teatro di testo come «un teatro di invertiti, di droghieri, di imbecilli, di finocchi, in una parola: di occidentali»: potrei chiedervi se davvero vi serve altro per capire Orsini da Giletti, ma non so se ho già detto quanta fiducia ho nella vostra capacità di capire le allegorie e di riconoscere una domanda retorica di fronte alla quale tacere vergognandovi. Quindi, gli esempi concreti. Elenco non esaustivo e non meditato – buttato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 10 maggio 2022) Visto che coi discorsi teorici sulla tv che ha senso solo se giganteggia,se èoppure favolosa (e farla favolosa è sempre più difficile: sono finiti i soldi), visto che con la teoria gli intellettuali che questo secolo si merita non capiscono, proviamo con una formula a prova di scemi: gli esempi. Certo, potrei citare Carmelo Bene che, nella tv del secolo scorso, citava Artaud, e parlava del teatro di testo come «un teatro di invertiti, di droghieri, di imbecilli, di finocchi, in una parola: di occidentali»: potrei chiedervi se davvero vi serve altro per capireda Giletti, ma non so se ho già detto quanta fiducia ho nella vostra capacità di capire le allegorie e di riconoscere una domanda retorica di fronte alla quale tacere vergognandovi. Quindi, gli esempi concreti. Elenco non esaustivo e non meditato – buttato ...

MatteoRichetti : Ma allora perché cacciare il povero #Petrocelli?? Suvvia non siate così puntigliosi. Orsini si e Petrocelli no?… - GiovaQuez : Orsini: 'Non possiamo colpire soltanto Putin dando a Zelensky tutto quello vuole. La pace non si fa così. L'Italia… - pabba60 : RT @Anto_Eith: #orsini voterebbe per Conte e ammira molto la Raggi. Inoltre gli piace, umanamente, la meloni. A posto così. - tittilan2014 : Uscire con 40/60 è così terribile? #Orsini - cicciodevilla : RT @Anto_Eith: #orsini voterebbe per Conte e ammira molto la Raggi. Inoltre gli piace, umanamente, la meloni. A posto così. -