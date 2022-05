Così le faide locali del centrodestra mettono a rischio la coalizione nazionale (Di martedì 10 maggio 2022) Da nord a sud (con una specifica postilla per la Sicilia). Quanto sta emergendo nel centrodestra a livello nazionale, in vista delle amministrative di giugno, non lascia tranquilli i tre leader della coalizione. E chiaramente la vigile osservanza non può che partire da Palermo. Dove è vero che per il comune, dopo mesi di interlocuzione, l'accordo su Roberto Lagalla si è infine trovato. Ma in quelle stesse ore, sempre dall'isola, si è alzata forte la voce di Gianfranco Micciché, coordinatore di Forza Italia. Che sull'ipotesi di ricandidare Nello Musumeci alla Regione è stato piuttosto tranchant, chiamandolo "fascista catanese". Non esattamente il ritratto di una coalizione ispirata alla concordanza d'intenti. "Ma io sono convinta che alla fine una quadra la si troverà anche per la Regione, che sia su Musumeci o su un ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) Da nord a sud (con una specifica postilla per la Sicilia). Quanto sta emergendo nela livello, in vista delle amministrative di giugno, non lascia tranquilli i tre leader della. E chiaramente la vigile osservanza non può che partire da Palermo. Dove è vero che per il comune, dopo mesi di interlocuzione, l'accordo su Roberto Lagalla si è infine trovato. Ma in quelle stesse ore, sempre dall'isola, si è alzata forte la voce di Gianfranco Micciché, coordinatore di Forza Italia. Che sull'ipotesi di ricandidare Nello Musumeci alla Regione è stato piuttosto tranchant, chiamandolo "fascista catanese". Non esattamente il ritratto di unaispirata alla concordanza d'intenti. "Ma io sono convinta che alla fine una quadra la si troverà anche per la Regione, che sia su Musumeci o su un ...

