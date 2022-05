Cosche di ‘Ndrangheta radicate a Roma | 43 misure cautelari

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 maggio 2022)(ITALPRESS) – Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di, nella Capitale ed in provincia, nella regione Lazio, a Reggio Calabria e nella regione Calabria, è in corso una vasta operazione della Dia per dare esecuzione a un'ordinanza che disponenei confronti di 43 persone. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. Alcuni degli indagati sono indiziati di far parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, costituente una locale di, radicata sul territorio della Capitale, finalizzata ad acquisire la gestione ed il controllo di attività economiche nei più svariati settori (ittico, della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle ...