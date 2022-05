"Cosa stanno facendo con quegli animali". Battaglione Azov, rottura totale con Zelensky: con gli invasori russi (Di martedì 10 maggio 2022) I difensori ucraini dell'acciaieria Azovstal di Mariupol rifiutano d'arrendersi ai russi e criticano il governo di Kiev, sentendosi abbandonati. Nell'impianto ci sono 2000 militari del reggimento Azov, d'ispirazione neonazista, ma anche della 36esima Brigata dei marines ucraini. Hanno tenuto ieri una conferenza stampa via zoom. Il capo intelligence del reggimento, Ilya Samoilenko, rinfacciava ai comandi ucraini: «I difensori di Mariupol potranno salvarsi se il nostro comandante in capo non commetterà errori nella difesa delle regioni del Sud: Kherson, Berdyansk e Melitopol». Ha poi lodato «le donne militari che combattono qui e sono molto forti», aggiungendo che «sono più di 25mila le persone morte a Mariupol, in gran parte civili». Per il vicecomandante del reggimento, Svyatoslav Palamar, «servono armi, munizioni. I nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) I difensori ucraini dell'acciaieriastal di Mariupol rifiutano d'arrendersi aie criticano il governo di Kiev, sentendosi abbandonati. Nell'impianto ci sono 2000 militari del reggimento, d'ispirazione neonazista, ma anche della 36esima Brigata dei marines ucraini. Hanno tenuto ieri una conferenza stampa via zoom. Il capo intelligence del reggimento, Ilya Samoilenko, rinfacciava ai comandi ucraini: «I difensori di Mariupol potranno salvarsi se il nostro comandante in capo non commetterà errori nella difesa delle regioni del Sud: Kherson, Berdyansk e Melitopol». Ha poi lodato «le donne militari che combattono qui e sono molto forti», aggiungendo che «sono più di 25mila le persone morte a Mariupol, in gran parte civili». Per il vicecomandante del reggimento, Svyatoslav Palamar, «servono armi, munizioni. I nostri ...

