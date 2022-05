“Cosa sta facendo ad Alessandro”. Maria Laura De Vitis, all’Isola dei Famosi se ne sono accorti (Di martedì 10 maggio 2022) Tra le tre Conquistadores, Maria Laura De Vitis è sicuramente quella che ha fatto parlare di più all’Isola dei Famosi. Da quando è sbarcata in Honduras, infatti, l’ex di Paolo Brosio sembra aver messo gli occhi su Alessandro, il figlio di Carmen di Pietro, con il quale sembra già aver raggiunto una bella intesa. Il ragazzo ha vinto una sfida con la madre e grazie a questo successo ha potuto scegliere con chi trascorrere una cena romantica. E la scelta è ricaduta su Maria Laura De Vitis, da poco sbarcata in Honduras. E, come riporta il sito Funweek, proprio mentre mangiavano insieme, la modella ed influencer si è rivolta al naufrago: “Non mi aspettavo questa infamata qua…”. Subito dopo ha lanciato uno sguardo in camera e accorgendosi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Tra le tre Conquistadores,Deè sicuramente quella che ha fatto parlare di piùdei. Da quando è sbarcata in Honduras, infatti, l’ex di Paolo Brosio sembra aver messo gli occhi su, il figlio di Carmen di Pietro, con il quale sembra già aver raggiunto una bella intesa. Il ragazzo ha vinto una sfida con la madre e grazie a questo successo ha potuto scegliere con chi trascorrere una cena romantica. E la scelta è ricaduta suDe, da poco sbarcata in Honduras. E, come riporta il sito Funweek, proprio mentre mangiavano insieme, la modella ed influencer si è rivolta al naufrago: “Non mi aspettavo questa infamata qua…”. Subito dopo ha lanciato uno sguardo in camera e accorgendosi ...

