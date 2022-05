Cosa sono i missili ipersonici Kinzhal con cui la Russia ha colpito Odessa (Di martedì 10 maggio 2022) Intorno alle 22.30 di ieri un attacco missilistico russo ha colpito la città di Odessa, distruggendo un centro commerciale e alcuni edifici limitrofi. Altri missili sono stati lanciati contro il vicino villaggio di Zatoka, nota località turistica dell’Ucraina sud-occidentale. Secondo i russi queste strutture avrebbero ospitato mercenari e volontari provienienti dai paesi occidentali. Il Centre for Defence Strategies, un think tank ucraino che redige aggiornamenti costanti sulla situazione militare, ha affermato che i missili caduti su Odessa sarebbero del tipo Kh-47M2 Kinzhal. Si tratterebbe del terzo utilizzo di questo tipo di missili, trai più avanzi nell’arsenale russo, dopo gli attacchi del 18 e 19 marzo contro depositi di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) Intorno alle 22.30 di ieri un attaccostico russo hala città di, distruggendo un centro commerciale e alcuni edifici limitrofi. Altristati lanciati contro il vicino villaggio di Zatoka, nota località turistica dell’Ucraina sud-occidentale. Secondo i russi queste strutture avrebbero ospitato mercenari e volontari provienienti dai paesi occidentali. Il Centre for Defence Strategies, un think tank ucraino che redige aggiornamenti costanti sulla situazione militare, ha affermato che icaduti susarebbero del tipo Kh-47M2. Si tratterebbe del terzo utilizzo di questo tipo di, trai più avanzi nell’arsenale russo, dopo gli attacchi del 18 e 19 marzo contro depositi di ...

GiovaQuez : Solovyev: 'Non raccontate a noi cosa vuol dire libertà, noi che siamo sanzionati'. Si è scordato di dire che sono s… - MetaErmal : “Ciao, Dio. Ciao. Lei chi è? È una madre. L’hai fatta tu? Sì. …e quelli cosa sono? Quelli sono i suoi occhi. Sempre… - AurelianoStingi : Ho fatto il fatto il ciclo vaccinale completo ma mi sono infettato con Omicron? cosa significa? Non tutto il male… - potevidirmelo : RT @anchemenosepuoi: Papà al telefono con un'operatrice, lei: - Dovrebbe aprirsi una pagina dopo aver cliccato. Si trova? - Si è aperta una… - testadalghe : ora però sono ancora più in ansia per sta cosa mi sento così impreparata -