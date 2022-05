"Cosa indossava Shoigu sulla giacca alla parata": il terrificante dettaglio sfuggito quasi a tutti | Guarda (Di martedì 10 maggio 2022) Su Sergej Shoigu in queste ore si è scritto e letto di tutto. Il ministro della Difesa russo "fantasma", fedelissimo di Vladimir Putin poi "purgato" dal presidente, è ricomparso recentemente dopo settimane di oblio (qualcuno dice per colpa di un infarto subito dopo una drammatica "lavata di capo" dello Zar) e ha fatto il suo ingresso anche nella Piazza Rossa a Mosca in occasione della Giornata della Vittoria. Le telecamere hanno inquadrato, poco, anche lui. Mai vicino a Putin, a conferma pare di un certo imbarazzo del presidente nel presentarsi fianco a fianco con uno dei responsabili della fallita guerra-lampo in Ucraina. E sui social hanno analizzato ogni suo gesto, trasmesso poi in mondovisione. C'è chi, ad esempio, ha notato il segno della croce fatto in maniera plateale a bordo dell'auto di rappresentanza che lo ha condotto fino alle tribune, tra le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Su Sergejin queste ore si è scritto e letto di tutto. Il ministro della Difesa russo "fantasma", fedelissimo di Vladimir Putin poi "purgato" dal presidente, è ricomparso recentemente dopo settimane di oblio (qualcuno dice per colpa di un infarto subito dopo una drammatica "lavata di capo" dello Zar) e ha fatto il suo ingresso anche nella Piazza Rossa a Mosca in occasione della Giornata della Vittoria. Le telecamere hanno inquadrato, poco, anche lui. Mai vicino a Putin, a conferma pare di un certo imbarazzo del presidente nel presentarsi fianco a fianco con uno dei responsabili della fallita guerra-lampo in Ucraina. E sui social hanno analizzato ogni suo gesto, trasmesso poi in mondovisione. C'è chi, ad esempio, ha notato il segno della croce fatto in maniera plateale a bordo dell'auto di rappresentanza che lo ha condotto fino alle tribune, tra le ...

