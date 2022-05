CorSera | siamo sicuri che il percorso stile Camel Trophy che Allegri fa sostenere ai giovani sia giusto?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 maggio 2022) Sul Corriere della Sera Paolo Tomaselli mette a paragone la politica seguita con i giocatoridal Milan di Pioli e dalla Juve di Massimiliano. Pioli si è ritrovato lo sbarbato Tonali autore di una doppietta decisiva per il campionato raggiunta con assist di un suo coetaneo, Leao., invece, si è ritrovato con Vlahovic “sprofondato in panchina, sconfortato per non aver segnato per la quarta partita di fila”. Una differente gestione, da parte dei due club, appunto. Nel Milan, “in pubblico non si è mai percepito un clima da caserma, secondo il quale idevono mangiarne di polenta, prima di poter dire la loro. Perché è la qualità sul campo a stabilire le gerarchie, pur nel rispetto dei ruoli”.non perde invece occasione per imputare alla giovane età della squadra gli ...