Coronavirus | i dati di martedì 10 maggio | 56 015 nuovi casi e 158 morti

Advertising

AleRepossi : #Covid19: sono 541 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… - infoitinterno : Bollettino Covid Italia, oggi 56.015 contagi e 158 morti per Coronavirus: i dati di martedì 10 maggio - puglianotizie24 : Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 10 maggio 2022 - marchenews24 : Bollettino Coronavirus Marche, i dati di oggi 10 maggio 2022 - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 10 MAGGIO, CONTINUANO A CALARE POSITIVI E RICOVERATI -

Sono 3.325 i nuovi casi diin Toscana nelle 24 ore su 20.515 test di cui 2.742 tamponi ... Questi idell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 9 maggio 2022, ...Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 56.015 nuovi casi di Covid - 19 a fronte di 371.221 i tamponi molecolari e antigenici per il. Ieri erano stati 17.155. Le vittime sono invece 158 , rispetto a ieri 74 in più. Il tasso di positività è al 15%, in aumento rispetto al 13,5% di ieri. Sono 358 i pazienti ricoverati in ...Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute)() - Ogni anno in Italia circa 1.200 persone ricevono una diagnosi di Leucemia linfatica cronica (Llc), il tipo ...Sono 828 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 9.481 in Lombardia con 62.163 tamponi effettuati e un tasso di positività salito a 15,2% (era 14,7%). È il ...