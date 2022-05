Coronavirus | 158 morti e 56 015 casi Il tasso di positività è al 15 | 1%

(Di martedì 10 maggio 2022) Il bollettino del 10 maggio 2022 Secondo i dati di oggi, 10 maggio, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 56.015 i nuovigiornalieri di(ieri 30.804), per un totale di 16.872.618registrati nel Paese da inizio emergenza. Al contempo si registrano 158(ieri 84), per un totale di 164.731 vittime da inizio pandemia. Il numero degli attualmente positivi è pari a 1.082.972 persone (ieri 1.103.755). Ministero della Salute – Iss – AggiornamentoCovid-19 del 10 maggio 2022 La situazione negli ospedali I pazienti ospedalizzati in area non critica sono 8.579 (ieri 8.735, -156), mentre sul fonte delle terapie intensive, a fronte di 35 nuovi ingressi giornalieri (ieri 27), il numero ...

