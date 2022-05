Coppa Italia, probabili formazioni della finale (Di martedì 10 maggio 2022) Scopriamo insieme le probabili formazioni di Juventus e Inter che si affronteranno nella finale di Coppa Italia 2021-2022. Coppa Italia 2021-2022: probabili formazioni della finale Ecco le probabili formazioni di Juventus e Inter che domani scenderanno in campo per contendersi la tanto attesa finale di Coppa Italia 2021-2022. Juventus – Inter: 11 maggio 2022 ore 21:00 JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. In ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 10 maggio 2022) Scopriamo insieme ledi Juventus e Inter che si affronteranno nelladi2021-2022.2021-2022:Ecco ledi Juventus e Inter che domani scenderanno in campo per contendersi la tanto attesadi2021-2022. Juventus – Inter: 11 maggio 2022 ore 21:00 JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. In ...

Advertising

juventusfc : A proposito di finali... #OnThisDay nel 2018 conquistavamo la nostra tredicesima Coppa Italia ???????? - Inter : ? | IT’S COPPA ITALIA TIME Inizia il conto alla rovescia per la finale, riviviamo insieme il percorso nella compet… - juventusfc : La decima Coppa Italia ???? @chiellini in acrobazia e poi... @Ale_Matri ?? - lavopa_michele : Ragazzi mi raccomando domani dobbiamo vincere la Coppa Italia a tutti i costi ci dobbiamo riscattare dopo la sconfi… - zazoomblog : Finale Juve-Inter Allegri: “Coppa Italia non è ciliegina è torta” - #Finale #Juve-Inter #Allegri: #“Coppa -