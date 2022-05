Coppa Italia, l’albo d’oro del torneo fino al 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Juventus contro Inter. Tutto pronto per la finale di Coppa Italia 2021/2022 in programma alle 21:00 di mercoledì 11 maggio nella cornice dello Stadio Olimpico. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Prima però facciamo un bagno nel passato: la Juventus è la società con più trionfi in Coppa Italia: ben 14. Seguita dalla Roma (9) e da Inter e Lazio (7). Poi ancora Fiorentina e Napoli (6). Milan e Torino fermi a cinque. Ecco l’albo d’oro completo della competizione. l’albo d’oro 1922: Vado – 1935-36: Torino 1936-37: Genoa 1937-38: Juventus 1938-39: Inter 1939-40: Fiorentina 1940-41: Venezia 1941-42: Juventus 1942-23: Torino – 1958: Lazio 1958-59: Juventus 1959-60: Juventus 1960-61: Fiorentina 1961-62: Napoli 1962-63: ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Juventus contro Inter. Tutto pronto per la finale di2021/in programma alle 21:00 di mercoledì 11 maggio nella cornice dello Stadio Olimpico. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Prima però facciamo un bagno nel passato: la Juventus è la società con più trionfi in: ben 14. Seguita dalla Roma (9) e da Inter e Lazio (7). Poi ancora Fiorentina e Napoli (6). Milan e Torino fermi a cinque. Eccocompleto della competizione.1922: Vado – 1935-36: Torino 1936-37: Genoa 1937-38: Juventus 1938-39: Inter 1939-40: Fiorentina 1940-41: Venezia 1941-42: Juventus 1942-23: Torino – 1958: Lazio 1958-59: Juventus 1959-60: Juventus 1960-61: Fiorentina 1961-62: Napoli 1962-63: ...

