Coppa Italia, domani la finale. Inzaghi: «Avremmo voluto giocare questa gara alla fine del campionato» (Di martedì 10 maggio 2022) Si gioca domani Inter-Juventus, finale di Coppa Italia, al mercoledì di una settimana decisiva per le sorti della stagione dei nerazzurri. È sul valore di questa settimana ch'è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb. «È importante per tutti, questa settimana. Sappiamo quello che abbiamo fatto con lo staff in questo percorso, da dove è partito il nostro lavoro. Per forza di cose le aspettative su di noi sono cresciute: sono ben accette, il primo trofeo l'abbiamo vinto a gennaio ma nel calcio bisogna sempre guardare il futuro. Che è domani, questa finale importantissima. Poi penseremo alle altre due giornate in cui ci giocheremo lo scudetto.

