Coppa Italia | cambia il format? Arriva l’annuncio del presidente

A poche ore della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, tengono banco le proposte legate alla manifestazione nazionale: Balata si schiera Domani sera alle 21, Juventus e Inter si contenderanno il secondo trofeo della stagione, la Coppa Italia. Le due squadre si troveranno nuovamente di fronte allo stadio Olimpico di Roma dopo essersi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

