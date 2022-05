Contratto degli statali, firmato il rinnovo per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali, Inps e Inail: aumenti da 60 a 117 euro al mese (Di martedì 10 maggio 2022) Arriva il rinnovo del Contratto per i dipendenti pubblici di ministeri, agenzie fiscali ed enti non economici, fra cui Inps e Inail. Dopo il via libera della Corte dei conti, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran) e i sindacati hanno firmato definitivamente l’accordo per il comparto Funzioni centrali, la cui pre-intesa era stata siglata il 21 dicembre scorso. In arrivo, quindi, gli aumenti previsti: si tratta di 105 euro medi per 13 mesi, cui si aggiunge un beneficio pari ad altri 20 euro medi mensili (quest’ultimo grazie alle risorse aggiuntive, stanziate nella legge di Bilancio per il 2022, per finanziare il nuovo ordinamento professionale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Arriva ildelper ipubblici died enti non economici, fra cui. Dopo il via libera della Corte dei conti, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran) e i sindacati hannodefinitivamente l’accordo per il comparto Funzioni centrali, la cui pre-intesa era stata siglata il 21 dicembre scorso. In arrivo, quindi, gliprevisti: si tratta di 105medi per 13 mesi, cui si aggiunge un beneficio pari ad altri 20medi mensili (quest’ultimo grazie alle risorse aggiuntive, stanziate nella legge di Bilancio per il 2022, per finanziare il nuovo ordinamento professionale e ...

