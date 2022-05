Conti, il gruppo hacker ha le ore contate: taglia di 10 milioni di dollari dal governo USA (Di martedì 10 maggio 2022) Il governo degli Stati Uniti, per l’esattezza il Dipartimento di Stato Usa, ha dichiarato ufficialmente guerra al gruppo di hacker che opera con il ransomware Conti. Ransomware Conti, 10/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, si è deciso di istituire una taglia fino a 10 milioni di dollari per tutti coloro che sono in grado di condividere informazioni basilari che possano portare alla loro identificazione, e quindi localizzazione e cattura. Sempre il Dipartimento Usa ha previsto una ricompensa di altri cinque milioni di dollari per chi dovesse condividere informazioni che possano condurre all’arresto e/o alla condanna di qualsiasi individuo di qualsiasi altra parte del mondo, che possa aver partecipato o che ... Leggi su computermagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Ildegli Stati Uniti, per l’esattezza il Dipartimento di Stato Usa, ha dichiarato ufficialmente guerra aldiche opera con il ransomware. Ransomware, 10/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, si è deciso di istituire unafino a 10diper tutti coloro che sono in grado di condividere informazioni basilari che possano portare alla loro identificazione, e quindi localizzazione e cattura. Sempre il Dipartimento Usa ha previsto una ricompensa di altri cinquediper chi dovesse condividere informazioni che possano condurre all’arresto e/o alla condanna di qualsiasi individuo di qualsiasi altra parte del mondo, che possa aver partecipato o che ...

guidomeda : Pazzesco. Due ore prima Suppo scherzava con noi. Poi, per lui e per il suo gruppo di lavoro la doccia fredda. È mol… - Andrea_V_73 : RT @NakisInGenoa: Il gruppo ransomware Conti mette in ginocchio il Costa Rica: è emergenza nazionale - NakisInGenoa : Il gruppo ransomware Conti mette in ginocchio il Costa Rica: è emergenza nazionale - artigianiweb : Il ransomware mette in ginocchio il Costa Rica: è emergenza nazionale - SecurityInfoITA : Leggi il nuovo articolo di Security Info: 15 milioni di dollari per informazioni sul gruppo ransomware Conti -