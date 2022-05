Conte: «Klopp non cerchi scuse. Dovrebbe concentrarsi sulla sua squadra, non sull’avversario» (Di martedì 10 maggio 2022) Antonio Conte risponde per le righe a Klopp, che pochi giorni fa aveva dichiarato di non gradire il gioco del Tottenham. Gli Spurs hanno frenato la corsa del Liverpool verso la Premier. «A mio avviso un allenatore Dovrebbe concentrarsi sulla propria squadra e non sull’avversario. Altrimenti vuol dire che le cose non sono andate come sperato e si cerca una scusa . Reputo Klopp una persona intelligente e credo abbia capito di aver guadagnato un punto e non di averne persi due. Se c’era una squadra che meritava quella era il Tottenham» Conte ha poi continuato «Vincere la Premier League non è facile, non a caso, come ha detto Guardiola, il Liverpool ne ha vinta una in 30 anni. Il mio obiettivo è trasmettere una mentalità ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) Antoniorisponde per le righe a, che pochi giorni fa aveva dichiarato di non gradire il gioco del Tottenham. Gli Spurs hanno frenato la corsa del Liverpool verso la Premier. «A mio avviso un allenatorepropriae non. Altrimenti vuol dire che le cose non sono andate come sperato e si cerca una scusa . Reputouna persona intelligente e credo abbia capito di aver guadagnato un punto e non di averne persi due. Se c’era unache meritava quella era il Tottenham»ha poi continuato «Vincere la Premier League non è facile, non a caso, come ha detto Guardiola, il Liverpool ne ha vinta una in 30 anni. Il mio obiettivo è trasmettere una mentalità ...

