Consulenza SEO | perché richiederla

(Di martedì 10 maggio 2022) I consulenti SEO sono professionisti del marketing digitale specializzati nell'ottimizzazione dei motori di ricerca. In parole molto semplici, un consulente SEO può essere assunto da un'azienda per aiutarla a determinare e pianificare le strategie SEO per l'azienda. Nel panorama italiano ci sono molti consulenti SEO. Tra questi, degno di nota, è SEO Leader che opera in tutta Italia e che recentemente ha anche sviluppato un e-book gratuito sul SEO Copywriting; quest'ultimo aiuta a prendere confidenza con questa materia così tecnica e sull'importanza di sviluppare contenuti che abbiano una struttura in linea con le richieste dei motori di ricerca. Cos'è unaSEO? SEO (Search Engine Optimization) si riferisce a molte pratiche web diverse che ottimizzano la capacità di un sito Web di essere compreso dagli algoritmi dei motori di ricerca. Spesso i servizi di ...