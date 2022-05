Conosco i volontari impegnati nell’accoglienza degli ucraini. Ma in rete vedo tutt’altre scene (Di martedì 10 maggio 2022) Per questioni professionali ho avuto il piacere di incontrare e sostenere diversi volontari, locali e non, i quali, dopo aver prestato la loro opera per l’accoglienza ai profughi ucraini e, dopo essere stati sugli scenari di guerra, portano nell’anima e nella mente cicatrici profonde. Stanchi, logori, mentalmente provati dall’esposizione massiccia a racconti di combattimenti, testimoni di atrocità tali da far traballare il loro senso materno o paterno. A volte stritolati dalle conseguenze del disturbo da stress post traumatico. Un’opera dura la loro, quanto la mia nel cercare di aiutarli a non cadere nelle trappole del buio, inghiottiti dai racconti indicibili di madri e sorelle che narrano di stupri, violenze e torture. C’è Maria che non riesce più a fare il bagno al figlio dopo che una sua coetanea ucraina le ha raccontato le sevizie alle quali è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Per questioni professionali ho avuto il piacere di incontrare e sostenere diversi, locali e non, i quali, dopo aver prestato la loro opera per l’accoglienza ai profughie, dopo essere stati sugli scenari di guerra, portano nell’anima e nella mente cicatrici profonde. Stanchi, logori, mentalmente provati dall’esposizione massiccia a racconti di combattimenti, testimoni di atrocità tali da far traballare il loro senso materno o paterno. A volte stritolati dalle conseguenze del disturbo da stress post traumatico. Un’opera dura la loro, quanto la mia nel cercare di aiutarli a non cadere nelle trappole del buio, inghiottiti dai racconti indicibili di madri e sorelle che narrano di stupri, violenze e torture. C’è Maria che non riesce più a fare il bagno al figlio dopo che una sua coetanea ucraina le ha raccontato le sevizie alle quali è ...

Advertising

ilfattoblog : Conosco i volontari impegnati nell’accoglienza degli ucraini. Ma in rete vedo tutt’altre scene - macina : @gloria83304169 @Authocton @mentecritica Mi risulta che i Wagner ed i Ceceni siano pagati, come altri. La persona… - defmoon_ : conosco un paio di volontari e mi hanno raccontato tutt’altro ?? ma come al solito basta che una singola persona ab… - il_pucciarelli : @martacagnola @giuvannuzzo Conosco bene @andlucatello ed è tutt’altro che un “indignato di mestiere”. Comunque conc… - MarcelloMerola : @RFeragalli non l'ha arruolato è un' unita dell'esercito ucraino, con volontari provenienti da gruppi di estrema de… -