Conoscere per proteggersi | come promuovere l’alfabetizzazione giuridico-economica delle donne

Si terrà il 12 maggio 2022 alle 16.30 a Bergamo, nella Sala del pubblico di Banca d'Italia, l'incontro promosso dal Consiglio Notarile di Bergamo, in collaborazione con la sede di Bergamo di Banca d'Italia e con il patrocinio del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo, per presentare la Guida 'Conoscere per proteggersi', elaborata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato, allo scopo di fornire alle donne gli adeguati strumenti di conoscenza per prevenire gli abusi, agevolare la loro partecipazione al mondo del lavoro e contribuire a realizzare una vera parità di genere. La conoscenza è infatti senza dubbio uno dei principali strumenti di difesa contro i possibili soprusi. L'inconsapevolezza e l'incompetenza vengono spesso sfruttate per compiere prevaricazioni e violenze, che non sono solo ...

