Congiuntura dell'industria, per Milano Monza Brianza Lodi dati positivi (Di martedì 10 maggio 2022) positivi i dati della Congiuntura dell'industria nel 1° trimestre, come emerge dalle elaborazioni del Servizio studi della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi Materiali al link. Questa mattina la presentazione in Unioncamere Lombardia, materiali e dati regionali al link. Milano. Il quadro delinea nel primo trimestre 2022 un aumento Congiunturale rispetto al quarto trimestre 2021 della produzione industriale e del fatturato milanese (+1,7% e +4,3% destagionalizzato). La crescita del fatturato lombardo è +1,7% destagionalizzato. Per gli ordini interni la progressione Congiunturale è ancora più marcata per l'industria milanese rispetto alla manifattura lombarda ...

