Confiscati beni per 1 milione e 200 mila euro a esponenti mandamento mafioso Belmonte Mezzagno e Misilmeri

Le attività d'indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", svolte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Palermo, avevano già portato tra aprile e maggio 2018 all'emissione da parte della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, che aveva accolto le richieste della locale Procura della Repubblica, di un provvedimento di confisca di beni per un valore complessivo di circa 720.000 euro a carico di BISCONTI Salvatore, nato a Belmonte Mezzagno il 10/10/1955, e di un altro provvedimento di confisca di beni per un valore complessivo di circa 500.000 euro a carico di DI SALVO Giacinto, detto "Gino", nato a Bagheria il 17/05/1943.

