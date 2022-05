Conferenza stampa Allegri: «Finale? Anziché la ciliegina sarà la torta. Ci giochiamo tutto» (Di martedì 10 maggio 2022) Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juve Inter, sfida valida per la Finale di Coppa Italia Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della Finale di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: CHE SENSAZIONI HA – «Domani è una bellissima serata, un derby d’Italia. giochiamo contro una squadra difficile da affrontare. Ci vorranno pazienza, lucidità, lettura dei momenti della partita. Il calcio è una roba strano: dopo 2 minuti può sbloccarsi e diventare un’altra partita. Dobbiamo avere la lucidità di fare una buona gara e portare a casa la coppa». DUBBI DI FORMAZIONE – «Qualcuno ne ho. Domani mattino o pomeriggio devo dirglielo, se no dicono chi va in campo? ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022): le parole alla vigilia di Juve Inter, sfida valida per ladi Coppa Italia Massimiliano, allenatore della Juve, ha parlato inalla vigilia delladi Coppa Italia contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: CHE SENSAZIONI HA – «Domani è una bellissima serata, un derby d’Italia.contro una squadra difficile da affrontare. Ci vorranno pazienza, lucidità, lettura dei momenti della partita. Il calcio è una roba strano: dopo 2 minuti può sbloccarsi e diventare un’altra partita. Dobbiamo avere la lucidità di fare una buona gara e portare a casa la coppa». DUBBI DI FORMAZIONE – «Qualcuno ne ho. Domani mattino o pomeriggio devo dirglielo, se no dicono chi va in campo? ...

