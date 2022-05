Con gli scienziati nella pineta di San Rossore (Di martedì 10 maggio 2022) ... per partecipare è richiesta la pre - registrazione entro mercoledì 18 maggio al link https://bit.ly/lifesanRossore, per informazioni è possibile scrivere a f.logli@sanRossore.toscana.it. Richiesto l'... Leggi su lanazione (Di martedì 10 maggio 2022) ... per partecipare è richiesta la pre - registrazione entro mercoledì 18 maggio al link https://bit.ly/lifesan, per informazioni è possibile scrivere a f.logli@san.toscana.it. Richiesto l'...

Advertising

SaveChildrenIT : ??I bambini di oggi costruiranno il mondo di domani, gli stessi che ora devono affrontare guerre, crisi climatiche e… - GuidoDeMartini : ?? ORDINANZA del 7-5-22: Il Tribunale di Brescia sez. Lavoro, accerta in modo inequivocabile il CONTRASTO CON LA COS… - fattoquotidiano : Guerra totale: Putin fa il moderato, Macron gli fa sponda, Draghi sta con Biden? - silvia_megara : RT @PBerizzi: No, non è colpa dell'alcol. Gli alpini che a Rimini hanno molestato e insultato bariste e cameriere sono sbronzi di una fetid… - jabbaTM : RT @m_littlemoors: Hanno in programma di trapiantare uteri in donne trans nati maschi, impiantare embrioni fecondati in vitro e farli parto… -