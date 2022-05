Commercio in lutto, è morta Anna Spirito titolare dello storico negozio di pelletteria (Di martedì 10 maggio 2022) di Monica De Santis Si sono svolti ieri pomeriggio alle ore 16,30 nella chiesa di Maria Santissima Immacolata, i funerali di Anna Spirito, 74 anni, storica commerciante salernitana, titolare dell’omonimo negozio di pelletteria, venuta a mancare nella giornata di sabato scorso. Parente di Matteo?Spirito, il titolare dello storico negozio di giocattoli di via Portanova, deceduto nel giorno di Pasquetta, la signora Anna era una persona seria e rispettata. Iniziò a lavorare a 14 anni con il papà Francesco avendo una pelletteria storica in Via dei Mercanti nel centro storico di Salerno, che ad oggi ha oltre un secolo di vita. Anna amava la moda ed era ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 10 maggio 2022) di Monica De Santis Si sono svolti ieri pomeriggio alle ore 16,30 nella chiesa di Maria Santissima Immacolata, i funerali di, 74 anni, storica commerciante salernitana,dell’omonimodi, venuta a mancare nella giornata di sabato scorso. Parente di Matteo?, ildi giocattoli di via Portanova, deceduto nel giorno di Pasquetta, la signoraera una persona seria e rispettata. Iniziò a lavorare a 14 anni con il papà Francesco avendo unastorica in Via dei Mercanti nel centrodi Salerno, che ad oggi ha oltre un secolo di vita.amava la moda ed era ...

