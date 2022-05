Comiso | un milione e 200 mila euro per la Mazzini

(Di martedì 10 maggio 2022)– Finanziato per une duecentoil miglioramento sismico della scuola dell’infanzia “G.”. “Gli edifici scolastici sono di prioritaria importanza per questa amministrazione”. Dichiarazioni del sindaco e dell’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba.“ E’ una ulteriore promessa mantenuta alla città che, in una visione ampia di come si intende amministrare, andrà a beneficio delle generazioni future – commenta Maria Rita Schembari-. Questo ulteriore finanziamento di une duecentoche il comune ha ricevuto, è anch’esso frutto di studi e progettazioni relativamente brevi se si considerano i tempi burocratici normali. La scuola dell’infanzia “G.”, è un edificio ...

