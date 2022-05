Come Russell T Davies ha mantenuto il segreto sul casting del nuovo Doctor Who, Ncuti Gatwa (Di martedì 10 maggio 2022) Russell T Davies è stato molto cauto nel mantenere il segreto sul casting del nuovo Doctor Who, Ncuti Gatwa. Nella giornata di domenica, l’attore di Sex Education è stato annunciato Come successore di Jodie Whittaker nella serie britannica. Classe ’92, Ncuti ha così commentato il suo nuovo ruolo: “Non ci sono proprio le parole per descrivere Come mi sento. Un mix di profondo onore, oltre che eccitato e ovviamente un po’ spaventato. Questo ruolo e show significano così tanto per così tanti in tutto il mondo, incluso me, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito quella responsabilità e privilegio unici con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 10 maggio 2022)è stato molto cauto nel mantenere ilsuldelWho,. Nella giornata di domenica, l’attore di Sex Education è stato annunciatosuccessore di Jodie Whittaker nella serie britannica. Classe ’92,ha così commentato il suoruolo: “Non ci sono proprio le parole per descriveremi sento. Un mix di profondo onore, oltre che eccitato e ovviamente un po’ spaventato. Questo ruolo e show significano così tanto per così tanti in tutto il mondo, incluso me, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito quella responsabilità e privilegio unici con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo ...

Advertising

SarahRessi : @FuoridiStella @OfficialGR63 @LewisHamilton A Russell non sarà sembrato vero di sorpassare il Re Nero, così come ad… - ayoitsbaree : @SwagCardigan91 martina sappi che quando mi hai risposto dopo che ti ho mandato la foto di spotted russell ero col… - sumeeens : il 5 posto di Russell vale 3 volte Ocon che arriva ottavo, semplicemente per come ha ottenuto il risultato - enontie : @TrokiAraihc Concordo! Sicuramente Jodie sarebbe stata sfruttata a dovere nell'era di Moffatt o con Russell T. Davi… - Valerio_Dido : Povero cucciolo sempre sfortunato vittima degli errori degli altri. Corre in F1 da 187 anni e ancora non è capace a… -