Come funzionerà la nuova Champions League

AGI - Da 32 a 36 squadre inserite in un girone unico, 8 partite minime (due in più di quelle attuali, ma due in meno di quelle previste in un primo tempo), due dei quattro posti in più assegnati in base al ranking stagionale. Non si può parlare di risposta alla Superlega perchè da tempo si studiava un nuovo format per la Champions League ma il piano approvato oggi a Vienna dal Comitato esecutivo dell'Uefa, basato sul cosiddetto "sistema svizzero", entra nella storia del calcio Come un cambiamento radicale della massima competizione europea per club. Il restyling scatta dalla stagione 2024/2025. "Questo - sottolinea una nota di Nyon - ribadisce il grande impegno della Uefa a favore di una maggiore apertura delle competizioni e del merito sportivo, riconoscendo al tempo stesso la necessità di tutelare i campionati nazionali. Le otto ...

