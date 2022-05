Clemente Russo: vita privata, biografia, carriera sportiva, Instagram, moglie, figli e curiosità sul pugile (Di martedì 10 maggio 2022) Volete saperne di più sulla vita privata e professionale di Clemente Russo? Lui è un ex pugile di successo, amatissimo dagli sportivi, ma anche un personaggio televisivo. In queste settimane lo vediamo impegnato nel reality show L’Isola dei Famosi, dove gareggia in coppia con la altrettanto celebre moglie. Ecco qualche informazione sul campione con i guantoni. Chi è Clemente Russo: biografia, carriera sportiva e Instagram Clemente Russo è nato a Caserta il 27 Luglio del 1982 (Leone). Madre casalinga e padre operaio, il giovane è cresciuto a Marcianise. Avvicinatosi alla boxe per caso, in seguito il casertano ne è diventato uno dei massimi esponenti, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 10 maggio 2022) Volete saperne di più sullae professionale di? Lui è un exdi successo, amatissimo dagli sportivi, ma anche un personaggio televisivo. In queste settimane lo vediamo impegnato nel reality show L’Isola dei Famosi, dove gareggia in coppia con la altrettanto celebre. Ecco qualche informazione sul campione con i guantoni. Chi èè nato a Caserta il 27 Luglio del 1982 (Leone). Madre casalinga e padre operaio, il giovane è cresciuto a Marcianise. Avvicinatosi alla boxe per caso, in seguito il casertano ne è diventato uno dei massimi esponenti, ...

