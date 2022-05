Claudia Vismara, la Stella di A Muso Duro si racconta. “Claudia Gerini? Fantastica” (Di martedì 10 maggio 2022) Serie tv, fiction, film, produzioni internazionali. raccontare di Claudia Vismara è tutt’altro che semplice, è piuttosto un viaggio incredibile ricco di entusiasmo, di storie da raccontare, di aneddoti. E d’amore, quello viscerale per il suo lavoro. È scavare all’interno di ogni personaggio per metterci dentro un po’ di sé, di Claudia. Di una mamma, di un’attivista e di una donna che, con un solo sguardo, ci ha fatti entrare nel suo mondo. In A Muso Duro di Marco Pontecorvo – su Rai1 il 16 maggio in prima serata – è Maria Stella Calà, la moglie del dottor Antonio Maglio, ideatore delle paralimpiadi. Claudia Gerini l’ha invece voluta al suo fianco per la sua opera prima ... Leggi su dilei (Di martedì 10 maggio 2022) Serie tv, fiction, film, produzioni internazionali.re diè tutt’altro che semplice, è piuttosto un viaggio incredibile ricco di entusiasmo, di storie dare, di aneddoti. E d’amore, quello viscerale per il suo lavoro. È scavare all’interno di ogni personaggio per metterci dentro un po’ di sé, di. Di una mamma, di un’attivista e di una donna che, con un solo sguardo, ci ha fatti entrare nel suo mondo. In Adi Marco Pontecorvo – su Rai1 il 16 maggio in prima serata – è MariaCalà, la moglie del dottor Antonio Maglio, ideatore delle paralimpiadi.l’ha invece voluta al suo fianco per la sua opera prima ...

