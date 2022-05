City+Haaland | la nuova versione del superteam

Leggi su 11contro11

(Di martedì 10 maggio 2022) La notizia era nell’aria. Pronta a scoppiare in questo finale di stagione calcistica. Il Manchester City ha comunicato al Borussia Dortmund la volontà di pagare la clausola rescissoria di Erling Haaland. Circa 75 milioni finiranno nelle casse dei gialloneri. Una cifra che appare grande in confronto agli appena 20 pagati dai tedeschi nel gennaio 2019 per prelevarlo dal Salisburgo. Appare però decisamene troppo bassa per gli standard del mercato attuale. Solo lo scorso anno infatti, il suo ex-compagno di squadra, Jadon Sancho, si è accasato dall’altra parte di Manchester per 85 milioni. Complimenti, quindi, al City per essersi accaparrato un attaccante del futuro, che però è già una inarrestabile macchina da gol. Ora, in attesa dell’ufficializzazione dell’offerta da parte del Borussia, tutta l’Europa calcistica si chiede chi potrà fermare il City di Guardiola nella prossima Champions ...