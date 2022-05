City Haaland, dettagli e le cifre dell’affare (Di martedì 10 maggio 2022) Il City ha ufficializzato l’arrivo di Haaland per la prossima stagione: cifre e dettagli dell’accordo tra gli inglesi e tedeschi Il Manchester City ha ufficializzato oggi l’arrivo di Haaland per la prossima stagione. Il primo vero colpo di una big Europea in vista della nuova annata calcistica. Da giorni si parlava della clausola da 75 milioni, ma secondo quanto riportato da Sky Sport il City avrebbe pagato 60 milioni. Cifra che poi arriverebbe a 100 con le commissioni agli agenti del norvegese. Contratto quinquennale da 30 milioni a stagione per Haaland. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo diper la prossima stagione:dell’accordo tra gli inglesi e tedeschi Il Manchesterha ufficializzato oggi l’arrivo diper la prossima stagione. Il primo vero colpo di una big Europea in vista della nuova annata calcistica. Da giorni si parlava della clausola da 75 milioni, ma secondo quanto riportato da Sky Sport ilavrebbe pagato 60 milioni. Cifra che poi arriverebbe a 100 con le commissioni agli agenti del norvegese. Contratto quinquennale da 30 milioni a stagione per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

