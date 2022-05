(Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –entrano a far parte del parco veicoli in uso alladi. La cerimonia di consegna, avvenuta presso la sede del Comando Generale a Roma, ha visto la presenza del capo di Stato Maggioredi, generale di Divisione Francesco Greco, e del Ceo di JaguarItalia, Marco Santucci. Si tratta di una ormai consolidata partnership più che ventennale, co la quale diversi modellihanno affiancato le operazioni e le missioni degli uomini delledisu tutto il territorio nazionale, Anche grazie a questi mezzi, hanno garantito un non ...

Advertising

Italpress : Cinquanta Defender Land Rover nella flotta della Guardia di Finanza -

La Provincia di Cremona e Crema

ROMA -Land Roverentrano a far parte del parco veicoli in uso alla Guardia di Finanza. La cerimonia di consegna, avvenuta presso la sede del Comando Generale a Roma, ha visto la presenza ...ROMA -Land Roverentrano a far parte del parco veicoli in uso alla Guardia di Finanza. La cerimonia di consegna, avvenuta presso la sede del Comando Generale a Roma, ha visto la presenza ... Cinquanta Defender Land Rover nella flotta della Guardia di Finanza ROMA - Cinquanta Land Rover Defender entrano a far parte del parco veicoli in uso alla Guardia di Finanza. La cerimonia di consegna, avvenuta presso la sede del Comando Generale a Roma, ha visto la pr ...Infatti, nella prestigiosa sede del Comando Generale della Città Capitolina, sono state consegnate cinquanta Land Rover Defender alle Fiamme Gialle, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della ...